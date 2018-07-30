Беларусбанк в I полугодии нарастил объем потребительского кредитования на 40%

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "АСБ Беларусбанк" нарастило объем потребительского кредитования на 40%, сообщили БЕЛТА в отделе коммуникаций банка.

"В первом полугодии наблюдалась хорошая динамика роста потребительских кредитов. В целом по банку отмечен прирост на 40%, что позволяет занимать лидирующие позиции на рынке таких услуг. Рост коммерческого кредитования недвижимости за отчетный период составил 87%, то есть почти в два раза. Это подтверждает устойчивый тренд перехода на рыночные продукты", - отметили в отделе коммуникаций.

В первом полугодии Беларусбанк получил прибыль в размере Br141 млн, тем самым перевыполнив плановый показатель почти на 40%. Банком также выполнены прогнозные параметры по ресурсной базе по всем структурным блокам, а ее размер достиг Br28 млрд, что составляет 43% в совокупной ресурсной базе банков страны. "Анализ результатов работы банка подтверждает положительную динамику развития. Практически по всем основным показателям наши позиции на банковском рынке укрепились, - заявил председатель правления ОАО "АСБ Беларусбанк" Виктор Ананич. - Мы уверенно наращиваем долю коммерческих кредитов, целенаправленно трансформируя структуру кредитного портфеля. На сегодня коммерческих кредитов в нашем портфеле на 4% больше, чем на начало года".

Показатели, которые запланированы согласно стратегии на 2018-2020 годы, выполняются в полном объеме. По словам исполнительного директора Беларусбанка Александра Егорова, показатель рентабельности капитала практически на 2% выше планового за первое полугодие и уже опередил показатель, который определен по итогам 2018 года. С принятием новой стратегии активизировалась работа по внедрению новых продуктов и сервисов.

В Беларусбанке успешно реализуется программа поддержки предприятий малого и среднего бизнеса. По состоянию на 1 июля финансовым учреждением обслуживается около 48 тыс. клиентов, которые относятся к этому сектору предпринимательства.

"В ближайшей и среднесрочной перспективе банком запланировано внедрение ряда разработок, в том числе по цифровым технологиям, которые будут способствовать трансформации Беларусбанка в один из самых эффективных финансовых институтов. Банк должен стать законодателем мод в сфере IT", - отметили в отделе коммуникаций. В настоящее время тестируется модернизированное программное обеспечение, внедрение которого позволит в течение этого и следующего года перейти на единый БИК. До конца года должна быть завершена подготовка бизнес-процессов в новых условиях функционирования.-0-