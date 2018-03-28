Беларусбанк вернется к рассмотрению вопроса о продаже миноритарного пакета акций не раньше 2019 года

28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "АСБ Беларусбанк" может вернуться к рассмотрению вопроса о продаже миноритарного пакета акций не раньше 2019 года, сообщил сегодня журналистам заместитель председателя правления Беларусбанка Виктор Перепелица после конференции Fitch Ratings "Беларусь в 2018 году: обзор по макроэномической ситуации и банковскому сектору", передает корреспондент БЕЛТА.
Виктор Перепелица напомнил, что подготовка к продаже миноритарного пакета акций Беларусбанка действительно шла. "Выбирался консультант, но он выбирался на две цели. Первая - это разработка стратегии банка до 2020 года, вторая - помощь в поиске институционального инвестора на 25% акций, - пояснил зампред. - Когда был проведен предварительный анализ текущего состояния, приняли решение, что имеет смысл для начала трансформировать банк, а после этого уже рассматривать вопрос о целесообразности продажи или непродажи. Стратегией предусмотрено, что мы вернемся к этому вопросу не ранее 2019 года".
Виктор Перепелица уточнил, что стратегия развития банка предусматривает выполнение задач по его коммерциализации. Речь идет, к примеру, о значимом повышении рентабельности (более чем в 2 раза), обеспечении требуемого уровня по достаточности капитала.
Зампред правления Беларусбанка также прокомментировал возможность размещения Беларусбанком евробондов. "Выпуск еврооблигаций пока является нецелесообразным", - отметил он.
ОАО "АСБ Беларусбанк" - крупнейшее универсальное системообразующее финансово-кредитное учреждение Беларуси. Обладает обширной филиальной сетью. Предлагает все виды банковских услуг и продуктов. Занимает лидирующие позиции в банковской системе страны по таким показателям, как уровень собственного капитала, активов, кредитов, депозитов.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4176 BYN
|2.412 BYN
|2.419 BYN
|USD
|1.9511 BYN
|1.948 BYN
|1.95 BYN
|RUB
|3.3895 BYN
|3.38 BYN
|3.398 BYN