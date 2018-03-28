Беларусбанк вернется к рассмотрению вопроса о продаже миноритарного пакета акций не раньше 2019 года

28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "АСБ Беларусбанк" может вернуться к рассмотрению вопроса о продаже миноритарного пакета акций не раньше 2019 года, сообщил сегодня журналистам заместитель председателя правления Беларусбанка Виктор Перепелица после конференции Fitch Ratings "Беларусь в 2018 году: обзор по макроэномической ситуации и банковскому сектору", передает корреспондент БЕЛТА.

Виктор Перепелица напомнил, что подготовка к продаже миноритарного пакета акций Беларусбанка действительно шла. "Выбирался консультант, но он выбирался на две цели. Первая - это разработка стратегии банка до 2020 года, вторая - помощь в поиске институционального инвестора на 25% акций, - пояснил зампред. - Когда был проведен предварительный анализ текущего состояния, приняли решение, что имеет смысл для начала трансформировать банк, а после этого уже рассматривать вопрос о целесообразности продажи или непродажи. Стратегией предусмотрено, что мы вернемся к этому вопросу не ранее 2019 года".

Виктор Перепелица уточнил, что стратегия развития банка предусматривает выполнение задач по его коммерциализации. Речь идет, к примеру, о значимом повышении рентабельности (более чем в 2 раза), обеспечении требуемого уровня по достаточности капитала.

Зампред правления Беларусбанка также прокомментировал возможность размещения Беларусбанком евробондов. "Выпуск еврооблигаций пока является нецелесообразным", - отметил он.

ОАО "АСБ Беларусбанк" - крупнейшее универсальное системообразующее финансово-кредитное учреждение Беларуси. Обладает обширной филиальной сетью. Предлагает все виды банковских услуг и продуктов. Занимает лидирующие позиции в банковской системе страны по таким показателям, как уровень собственного капитала, активов, кредитов, депозитов.-0-