Беларусбанк запустил льготную программу кредитования на автомобили Geely

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "АСБ Беларусбанк" запустило льготную программу кредитования приобретения автомобилей Geely, сообщили БЕЛТА в пресс-службе банка.

"С 2 апреля Беларусбанк приступил к выдаче кредитов на приобретение автомобилей Geely на льготных условиях. Основным преимуществом данного кредитного предложения является сниженная процентная ставка по кредиту, которая в первые 2-3 года составит всего 1,9% годовых (ставка рефинансирования минус 8,6 процентного пункта), в дальнейшем ставка будет равна ставке рефинансирования, увеличенной на 2,5 процентного пункта", - пояснили в пресс-службе.

Банк готов предоставлять кредитные средства в размере до 90% стоимости автомобиля. При этом чем больше сумма внесенных собственных средств на покупку авто, тем больше льготный период кредитования.

"Если за счет собственных средств оплачивается 10% стоимости автомобиля, то период кредитования по сниженной ставке составит 2 года, если же оплатить самостоятельно четверть стоимости авто - льготный период увеличивается до трех лет", - пояснили в Беларусбанке.

Кредит предоставляется на срок до 7 лет с возможностью досрочного погашения. Кроме того, при расчете максимальной суммы кредита возможно включение в совокупный доход кредитополучателя доходов одного поручителя.

Более подробную информацию можно получить в учреждениях банка или позвонив по телефону 147.-0-