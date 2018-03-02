Беларуси и Азербайджану необходимо активнее развивать производственную кооперацию - посол

2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Расширение взаимодействия в сфере производственной кооперации является одним из важнейших направлений взаимовыгодного сотрудничества Беларуси и Азербайджана. Такое мнение высказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Азербайджанской Республике Геннадий Ахрамович в интервью журналу "Конъюнктура рынков", сообщает БЕЛТА.

"Период 2015-2017 годов, отмеченный падением мировых цен на нефтеуглеводороды, стал сложным для экономики Азербайджана. В прошлом году руководство страны смогло в основном преодолеть кризисные явления. По нашему мнению и оценкам авторитетных мировых финансовых организаций, в 2018 году в Азербайджане начнется экономический рост, - сказал Геннадий Ахрамович. - Что касается экспорта белорусских товаров в Азербайджан, то в 2017 году без учета нефтепродуктов и удобрений он возрос более чем на 10% и составил около $150 млн. Поставки из Беларуси осуществлялись примерно по 340 товарным группам, из них около 70 новых".

Посольство в этот период постоянно искало возможности для наращивания взаимного товарооборота. В основном роста экспорта удалось добиться благодаря продукции машиностроения (на нужды кооперационных производств), деревообработки, продовольственной группы товаров, медпрепаратов и нефтепродуктов. "При активизации наших производителей объемы поставки указанных групп товаров на азербайджанский рынок можно заметно увеличить", - уверен дипломат.

Также минувший год отмечен серьезными объемами экспорта белорусских услуг в Азербайджан, и в этом направлении еще есть большие перспективы для роста. Равно как и для наращивания азербайджанского экспорта в Беларусь. "В частности, посольство оказывало помощь в открытии в Минске в мае 2017 года первого Торгового дома Азербайджана за рубежом", - добавил Геннадий Ахрамович. Причем предусмотрены определенные льготы на поставку в Беларусь ряда продовольственных товаров, что позволило заметно увеличить объемы ввоза азербайджанской продукции.

В то же время развивается и товаропроводящая сеть производителей: в Азербайджане функционируют представительство АК "Белавиа", ООО "Амкодор-Баку", ЗАО "ТД "Беларусь", ООО "AzerSIS". И еще работают 45 дилеров, которые представляют более 50 белорусских предприятий. В итоге около 70% всего белорусского экспорта в эту страну за 11 месяцев 2017 года было поставлено через товаропроводящую сеть.-0-