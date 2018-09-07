Беларуси и России нужно объединить усилия и работать в аграрном секторе на опережение - Александр Попков

7 сентября, Горки /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Беларуси и России нужно объединить усилия и работать в аграрном секторе на опережение, что позволит идти в ногу со временем и обеспечить продовольственную безопасность Союзного государства. Об этом заявил сегодня в Горках на международной научно-практической конференции "Аграрная политика Союзного государства: опыт, проблемы и перспективы" председатель Постоянной комиссии Совета Республики по региональной политике и местному самоуправлению Александр Попков, передает корреспондент БЕЛТА.

"Только совместив наши интересы, выработав правильные и конкретные направления работы, мы можем говорить о том, что мы держава, что мы не боимся никаких сторонних санкций, - подчеркнул Александр Попков. - Важным направлением работы в этом плане, как показали результаты работы в секциях, должно стать формирование инновационных систем животноводства и создание единых специализированных селекционно-генетических центров".

Второе не менее важное направление, по мнению Александра Попкова, касается разработки систем машин сельскохозяйственного назначения Союзного государства как основы внедрения современных ресурсо- и энергосберегающих технологий в АПК. "Мы работаем в зоне нечерноземья и должны думать и работать над тем, чтобы сформировать такой урожай, который обеспечит решение многих вопросов, в том числе проблему импортозамещения. "Промышленными предприятиями Беларуси и России производится неплохая сельхозтехника, но мы отстаем и еще много заимствуем в плане информационных технологий и точного земледелия. В то же время не задействовав в должной степени имеющийся у обеих стран научный потенциал", - считает председатель Постоянной комиссии Совета Республики по региональной политике и местному самоуправлению.

Необходимо активизировать и повысить эффективность работы по подготовке кадров для аграрного сектора, убежден Александр Попков. Это должно обеспечить развитие систем профессионального и высшего образования в Союзном государстве, отвечающего требованиям современного аграрного производства. "Поэтому вопрос формирования совместных центров по подготовке кадров - основа нашей деятельности", - отметил он.

Участники мероприятия сегодня подготовят предложения в итоговый документ V Форума регионов Беларуси и России, который пройдет 10-12 октября в Могилеве.-0-

Фото Олега Фойницкого