Беларуси и России предстоит сконцентрировать ресурсы для цифровых проектов в промышленности - Мясникович

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларуси и России предстоит сконцентрировать ресурсы и кадровый потенциал для реализации цифровых проектов в промышленности, сельском хозяйстве, энергетике, транспорте. Такое мнение в интервью корреспонденту БЕЛТА высказал председатель Совета Республики Михаил Мясникович.

Одно из секционных заседаний V Форума регионов Беларуси и России, который пройдет 10-12 октября в Могилеве, будет посвящено сотрудничеству в контексте развития цифровой экономики. Михаил Мясникович отметил, чем в этом плане Беларусь и Россия могут быть полезны друг другу. "Среди ключевых направлений - отработка задач информационной безопасности, общих правил безопасности в цифровой среде, унификация подходов к регулированию цифровых активов, гармонизация законодательной базы, в том числе создание единого правового пространства в сфере цифровой экономики. Предстоит также сконцентрировать ресурсы и кадровый потенциал для реализации цифровых проектов в промышленности, сельском хозяйстве, энергетике, транспорте", - рассказал председатель Совета Республики.

Он подчеркнул, что цифровизация экономики - это не просто модный тренд, а условие глобальной конкурентоспособности современных экономик. "В Беларуси сформированы и успешны целые школы в IT-сфере. Тысячи людей обладают уникальными знаниями и опытом, а компании имеют стабильные контракты. Но эта область деятельности развивается очень бурно, повсеместно востребована, и довольствоваться старым багажом недопустимо. Надо серьезно совершенствоваться. Безусловно, это взаимовыгодный процесс, ведь нам есть чем поделиться друг с другом", - убежден Михаил Мясникович.

*** Полный текст интервью выйдет на ленте новостей и будет размещен на сайте БЕЛТА.-0-