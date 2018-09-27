Беларуси интересен опыт Польши в развитии бизнеса в сельской местности - Турчин

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларуси интересен опыт Польши в развитии бизнеса в сельской местности. Об этом заявил первый заместитель премьер-министра Беларуси Александр Турчин на встрече с постоянным координатором ООН, постоянным представителем Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН), представителем Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА) в Беларуси Иоанной Казана-Вишневецкий, передает корреспондент БЕЛТА.

Обращаясь к дипломату, Александр Турчин отметил: "Правительство поддерживает инициативы, которые вы выдвигаете. Мы удовлетворены нашим сотрудничеством, но надо двигаться вперед. Предлагаю обсудить направления, где соприкасаются общие интересы".

В свою очередь Иоанна Казана-Вишневецкий заявила: "Мне приятно быть в Беларуси. Вместе с коллегами сосредоточимся на повестке дня в области устойчивого развития до 2030 года". Она родом из Польши, имеет степень магистра экономики и международных отношений Варшавской школы экономики.

Александр Турчин обратил внимание, что развитие предпринимательства в Беларуси, особенно в сельских регионах, - одна из приоритетных задач. "Работаем над модернизацией программы поддержки предпринимательства. Для нас очень интересен и важен опыт Польши в содействии занятости населения в регионах, где нет крупных производств, есть проблемы с занятостью, - сказал Александр Турчин. - Кроме того, Беларусь делает ставку на развитие IT-технологий. Для нас важна полезная информация о развитии этой сферы".

На встрече присутствовали также министр связи и информатизации Беларуси Константин Шульган и заместитель министра экономики Дмитрий Матусевич.-0-

Фото Оксаны Манчук