Беларуси интересен опыт Всемирного банка в развитии системы госзакупок

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларуси интересен опыт Всемирного банка в развитии системы государственных закупок в связи с совершенствованием действующего законодательства в этой сфере, заявил заместитель председателя Комитета государственного контроля Василий Герасимов сегодня на встрече с представителями банка в Минске, сообщили БЕЛТА в пресс-службе КГК.

"Принципы, на которых строится работа в Беларуси, аналогичны подходам и практикам Всемирного банка - это открытость и доступность процедур для всех участников. На стадии формирования находится новая информационно-аналитическая система управления госзакупками, которая сделает систему более прозрачной и конкурентной", - сказал Василий Герасимов.

Глава представительства Всемирного банка в Беларуси Александр Кремер выразил готовность поделиться опытом и лучшими практиками ВБ в данной области. По его словам, обсуждение таких вопросов приводит к сближению позиций по эффективному и рациональному использованию финансовых средств при реализации проектов.

Группа специалистов Всемирного банка 24-26 октября посещает Беларусь с визитом, основной целью которого является ознакомление с практикой и проблемами в сфере государственных закупок. Основное внимание участники сегодняшней встречи уделили новациям и практическим аспектам процедуры по проектам, финансируемым за счет средств ВБ.-0-