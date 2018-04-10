Беларуси необходимо всесторонне подготовиться к оценке системы борьбы с теневыми доходами - эксперт

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подготовка Беларуси к оценке системы борьбы с теневыми доходами должна быть тщательной и всесторонней, поскольку она важна для ее мировых рейтингов. Об этом сообщил сегодня журналистам исполнительный секретарь Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма Владимир Нечаев в перерыве семинара по подготовке к международной оценке созданной в Беларуси системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию террористической деятельности и финансированию распространения оружия массового поражения (ПОД/ФТ/ФРОМП), передает корреспондент БЕЛТА.

Семинар проходит в Минске 10-13 апреля. "Мероприятие важно для Беларуси и для Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ). В следующем году начнется взаимная оценка Беларуси экспертами ЕАГ. Это региональная группа по типу ФАТФ (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег), - пояснил Владимир Нечаев. - Предыдущая оценка Беларуси была 10 лет назад. С тех пор система поменялась, нынешняя оценка будет проводиться на основе новой методологии. Некоторые стандарты ФАТФ достаточно сложные для исполнения. Поэтому мы и проводим семинар для всех ведомств, правоохранительных органов и частного сектора страны, чтобы прояснить, как правильно проходить оценку, как готовить информацию. От того, как страна презентует себя, во многом будет зависеть, как эксперты воспримут национальную систему".

Миссия экспертов по оценке системы борьбы с отмыванием денег посетит Беларусь в 2019 году. Основной целью национальной оценки является формирование комплексного и целостного понимания всех составных частей риска: угрозы, уязвимости, последствия. Она позволяет определить высокорискованные секторы экономики с точки зрения отмывания денег и финансирования терроризма и выработать стратегию по снижению рисков в этих секторах. Такая стратегия необходима для экономической и финансовой безопасности страны, а также рационального и эффективного распределения ресурсов, выделяемых на сферу ПОД/ФТ/ФРОМП.

Итогом всей работы станет отчет о взаимной оценке, где будут проставлены рейтинги соответствия стандарту. "Если страна получила определенное количество отрицательных оценок, она рискует попасть на усиленный мониторинг или даже в список ФАТФ. Его в свое время называли "черным" или "серым" списком стран, которые имеют существенные недостатки. Надеюсь, в Беларуси это не произойдет. Усиленный или регулярный мониторинги предполагают, что страна с определенной периодичностью будет сообщать в ЕАГ о работе по устранению недостатков", - добавил Владимир Нечаев.

Беларусь входит в ЕАГ наравне с еще 8 странами: Россией, Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном, Туркменистаном, Узбекистаном, Китаем и Индией. Соответственно, эксперты этих стран и будут проводить оценку у нас. Равно, как белорусские специалисты участвуют в оценочных миссиях в других странах - членах ЕАГ (в данный момент - в Кыргызстане и Таджикистане).

Всего существует 9 региональных групп по типу ФАТФ. Основная их цель - продвижение международных стандартов в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Действуют 40 рекомендаций ФАТФ. Они признаны более чем 180 странами. "Взаимные оценки проходят с интервалом примерно в 10 лет. Новый раунд начался, поскольку в 2012 году поменялись стандарты ФАТФ, требования, предъявляемые к странам. Пока все страны из региональных групп не пройдут взаимную оценку, не будет нового раунда. Но в этом раунде есть одна особенность: через 5 лет после утверждения отчета взаимной оценки будет проводиться краткая миссия в страну, когда та сможет показать свои достижения и изменить рейтинги", - заключил Владимир Нечаев.-0-