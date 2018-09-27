Беларуси нужно шире рекламировать свои возможности в IT-сфере - канадский эксперт

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларуси нужно шире рекламировать свои возможности в IT-сфере. Такое мнение высказал сегодня журналистам региональный директор отделений Канадской ассоциации делового сотрудничества с Евразией в Оттаве и Монреале Себастиан Дакин перед началом белорусско-канадского бизнес-форума, передает корреспондент БЕЛТА.

"Беларуси и Канаде стоит продолжить совместную работу в IT-сфере. В Беларуси это направление очень сильно, но в Канаде об этом малоизвестно. Стоит больше рекламировать свои возможности в этой сфере. Такие мероприятия, как сегодняшний бизнес-форум, содействуют активизации сотрудничества", - сказал Себастиан Дакин.

Другие перспективные направления для сотрудничества двух стран - сельское хозяйство и промышленность. "В Канаде есть компании, которые производят оборудование для ферм. Беларусь имеет доступ к европейскому оборудованию, у нас тоже есть что предложить, - пояснил эксперт. - Мы начинаем думать, как производить продукцию в Беларуси, чтобы дальше развивать рынок Европы и Евразии. Перспективы для экспорта в Канаду имеют все качественные белорусские товары. Нужно просто определиться, какие направления наиболее перспективны".

Председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Владимир Улахович подтвердил большой потенциал для сотрудничества двух стран и наращивания товарооборота. "Канада промышленно развитая страна, и у Беларуси есть огромные возможности. Это первый в истории белорусско-канадский бизнес-форум, что говорит о многом. В нас видят потенциального серьезного партнера в области промышленности, новых технологий", - подчеркнул он.

В составе канадской делегации представители семи крупных компаний, среди которых телекоммуникационная компания BlackBerry. С белорусской стороны в контактно-кооперационной бирже примут участие более 50 предприятий. "Наш интерес к ним простой - мы можем работать в области освоения технологий, которыми обладают канадские партнеры, они могут помочь нам получить доступ к финансовым ресурсам при освоении совместных проектов. Мы открываем новую страницу в нашем экономическом сотрудничестве", - резюмировал Владимир Улахович.-0-

Фото Оксаны Манчук