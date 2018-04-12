"Беларуськалий" и "Литовские железные дороги" заключили долгосрочный контракт

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. АО "Литовские железные дороги" (Lietuvos gelezinkeliai) заключило долгосрочный контракт с ОАО "Беларуськалий". Такая информация размещена на сайте ЛЖД, сообщает БЕЛТА.

"Беларусь является одним из наших основных партнеров в секторе грузовых перевозок, поэтому долгосрочные контракты с "Беларуськалием" позволят нам укрепить конкурентные позиции и планировать поставки, лучше распределять свои ресурсы - вагоны, локомотивы", - отметил гендиректор Lietuvos gelezinkeliai Мантас Бартушка.

До этого времени заключались только краткосрочные контракты с "Беларуськалием", в которых не шла речь об обязательствах относительно стабильности тарифов, гарантированных объемах перевозимых товаров.

ОАО "Беларуськалий" является одним из самых важных клиентов АО "Литовские железные дороги" по объему грузов. ЛЖД в 2017 году было перевезено более 10 млн т грузов белорусской компании.-0-