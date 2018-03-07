"Беларуськалий" освоил производство нового вида продукции

7 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Беларуськалий" освоило производство нового вида продукции - калия хлористого гранулированного галургического с добавками серы и цинка, сообщили БЕЛТА на предприятии.

Опытно-промышленная партия объемом 5 тыс. т произведена в начале марта на сильвинито-обогатительной фабрике четвертого рудоуправления "Беларуськалия".

Специалисты предприятия организовали лабораторные исследования по изучению возможной технологии процесса гранулирования, изучены физико-химические свойства предполагаемого продукта, разработана технологическая схема цепи аппаратов, методики контроля продукции, выполнен монтаж и наладка оборудования. Отработанный режим ведения технологического процесса подтвердил ожидаемые физико-химические характеристики готового продукта.

Калий хлористый гранулированный традиционно используется в качестве сырья при производстве комплексных минеральных удобрений в сельском хозяйстве.

ОАО "Беларуськалий" является одним из крупнейших производителей и экспортеров калийных удобрений в мире. В состав предприятия входят четыре рудоуправления, вспомогательные и обслуживающие подразделения.-0-