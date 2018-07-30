30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Беларуськалий" проведет остановочные ремонты на трех рудоуправлениях, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт предприятия.
С 30 июля начинаются работы на четвертом рудоуправлении, продолжительность работ составит не менее 14 дней. Намечено подключение в технологический процесс вновь смонтированной линии регулируемой вакуум-кристаллизационной установки и выполнение ряда других работ. Загрузка производственных мощностей в целом по ОАО "Беларуськалий" в августе составит не менее 70%.
В сентябре-октябре планируется провести остановочные ремонты на первом и третьем рудоуправлениях.
ОАО "Беларуськалий" является одним из крупнейших производителей и экспортеров калийных удобрений в мире.-0-
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