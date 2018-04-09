9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Белавиа" получит пять самолетов Embraer в лизинг в 2019-2020 годах, сообщил сегодня на пресс-конференции генеральный директор авиакомпании Анатолий Гусаров, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы завершили переговоры с ирландской компанией Nordic Aviation Capital по приобретению в лизинг пяти самолетов Embraer", - сказал Анатолий Гусаров. По условиям договоров, "Белавиа" получит три самолета Embraer-195 и два - Embraer-175. Данные авиалайнеры с завода-изготовителя будут предоставлены на условиях оперативного лизинга на 12 лет.

Поставка первых трех самолетов (двух Embraer-195 и одного Embraer-175) ожидается в апреле 2019 года. Два других авиалайнера будут поставлены в декабре 2019-го и апреле 2020-го. "Три из пяти самолетов мы получим к II Европейским играм", - отметил гендиректор "Белавиа".

Пять новых авиалайнеров поступят во флот авиакомпании в текущей двухклассной конфигурации "Белавиа". Воздушное судно Embraer-175 рассчитано на перевозку 76 пассажиров (12 кресел бизнес-класса и 64 - экономкласса). Салоны Embraer-195 будут вмещать 11 мест в салоне бизнес-класса и 96 мест в салоне экономкласса. Эксплуатировать новые самолеты планируется практически на всех регулярных маршрутах авиакомпании.

После завершения срока лизинга воздушные суда возвращаются лизингодателю. Оперативный лизинг обеспечивает авиакомпании возможность гибко управлять составом флота, регулируя его в соответствии со спросом и объемом авиаперевозок.

В настоящий момент "Белавиа" эксплуатирует 4 самолета семейства Embraer. В этом году авиакомпания планирует получить три новых самолета, приобретенных в собственность, а в 2019-2020 годах - пять самолетов по лизингу. К апрелю 2020 года флот "Белавиа" будет включать в себя 12 авиалайнеров Embraer.-0-