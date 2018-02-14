14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Белавиа" выделяет более $1 млн в год на тренажерную подготовку летчиков, сообщил сегодня журналистам командир авиационного отряда авиакомпании Олег Салтовский, передает корреспондент БЕЛТА.

"Более миллиона долларов в год тратит авиакомпания на тренажерную подготовку летчиков", - сказал Олег Салтовский. Он подчеркнул, что "Белавиа" уделяет большое внимание вопросам безопасности выполнения полетов и подготовки летного состава. "У нас действует принцип "перед штурвалом все равны". Все, в том числе я и мои заместители, проходим тренажерную подготовку как со своими инструкторами, так и с независимыми", - отметил командир.

В авиационном отряде "Белавиа" работают 218 человек. "Средний возраст мы уменьшили за последние два года на шесть лет (ранее средний возраст был 46 лет). На данный момент у нас 40 летчиков имеют стаж работы менее 1,5 лет. Кроме того, мы увеличили требуемый налет с 2 тыс. до 3 тыс. часов, стоит вопрос о 3,5 тыс. часов", - рассказал Олег Салтовский.

По оценке Европейского авиационного агентства безопасности (EASA), с 2006 года рейтинг авиакомпании улучшен в 10 раз и составил 0,25. Как пояснил генеральный директор "Белавиа" Анатолий Гусаров, рейтинг находится на уровне передовых европейских авиакомпаний.

Авиакомпания "Белавиа" - крупнейший авиаперевозчик Беларуси. Базируется в Национальном аэропорту Минск и выполняет из Минска регулярные рейсы в 49 аэропортов 28 стран. Флот авиакомпании насчитывает 26 воздушных судов (пять Boeing 737-800, шесть Boeing 737-500, семь Boeing 737-300, два Embraer-175, два Embraer-195, четыре CRJ-100/-200).-0-