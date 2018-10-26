БелАЗ дополнительно поставит в Украину в 2019-2021 годах около 20 самосвалов

26 октября, Минск /Вера Сергеева - БЕЛТА/. ОАО "БелАЗ" - управляющая компания холдинга "БелАЗ-Холдинг" на I Форуме регионов Беларуси и Украины заключило соглашение о дополнительных поставках техники в 2019-2021 годах украинским горнодобывающим предприятиям ООО "Метинвест Холдинг". Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в коммерческом отделе по работе со странами СНГ белорусского предприятия.

В адрес украинской компании будет дополнительно поставлено около 20 карьерных самосвалов грузоподъемностью 130 т и 15 колесных бульдозеров БелАЗ-78231. Договоренность об этих поставках достигнута в развитие стратегического сотрудничества "БелАЗа" и "Метинвест Холдинга", соглашение о котором было подписано в 2017 году. Оно предполагало поставку 45 карьерных самосвалов грузоподъемностью 130 т и семи самосвалов грузоподъемностью 30-50 т. Часть техники отгружена, поставки продолжаются.

В Гомеле на I Форуме регионов Беларуси и Украины представители "БелАЗа" знакомят его участников с последними разработками по усовершенствованию горнодобывающей техники. Украина входит в тройку основных покупателей продукции предприятия. В Украине техника "БелАЗ" эксплуатируется преимущественно в крупнейших горнодобывающих компаниях ООО "Метинвест Холдинг" и ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог".

"Метинвест" - международная горно-металлургическая группа компаний. В ее структуру входят добывающие и металлургические предприятия в Украине, США и странах ЕС. Это крупнейший в Украине и один из крупнейших в СНГ производителей железорудного сырья и стали. ООО "Метинвест Холдинг" осуществляет единое управление предприятиями угольной, горнорудной, коксохимической, металлургической и трубной отраслей.

ОАО "БелАЗ" - управляющая компания холдинга "БелАЗ-Холдинг" (г. Жодино) - крупнейший мировой производитель карьерных самосвалов большой и особо большой грузоподъемности, а также другого тяжелого транспортного оборудования, применяемого в горнодобывающей и строительной отраслях.-0-