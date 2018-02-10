10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. БелАЗ достиг рекордной за последние 20 лет средней грузоподъемности самосвалов, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официальный сайт предприятия.

Показатель суммарной грузоподъемности проданных в январе карьерных самосвалов вырос в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 73,9% - с 6,2 до 10,7 тыс. т. Средняя грузоподъемность самосвала увеличилась до 145 т, что за последние 20 лет является максимальным значением.

"Увеличение связано со значительным ростом отгрузки самосвалов особо большой грузоподъемности: плюс 23 единицы. При этом доля самосвалов особо большой грузоподъемности в общем объеме отгрузки техники достигла рекордного значения в 82%. В 2017 году она составляла 66%, в 2012 году - 36%", - говорится в сообщении.

Лидирующими классами грузоподъемности в объеме отгрузки за январь стали карьерные самосвалы на 110-130 т, 220-240 т и 90 т.-0-