БелАЗ, ЕАБР и НПК "Звезда" намерены создать производство дизельных двигателей

20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "БелАЗ" - управляющая компания холдинга "БелАЗ-Холдинг", Евразийский банк развития (ЕАБР) и научно-производственный концерн "Звезда" (совместное предприятие ПАО "Звезда" и Уральского дизель-моторного завода) заключили соглашение о намерениях по созданию высокотехнологичного производства дизельных двигателей нового поколения, сообщили БЕЛТА на белорусском предприятии.

Документ подписали председатель правления ЕАБР Андрей Бельянинов, генеральный директор ОАО "БелАЗ" - управляющая компания холдинга "БелАЗ-Холдинг" Петр Пархомчик, генеральный директор НПК "Звезда" Павел Плавник. Соглашение направлено на организацию серийного выпуска дизельных двигателей нового поколения мощностью от 400 кВт до 4 тыс. кВт (типы М-150 и ДМ-185) для применения на карьерных самосвалах БелАЗ грузоподъемностью до 450 т. Производство высокооборотных дизелей будет организовано на заводских площадках НПК "Звезда" в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Евразийский банк развития намерен обеспечить финансирование проекта, предоставив кредит сроком до 7 лет.

Новые семейства двигателей М-150 и ДМ-185 были разработаны производственными предприятиями НПК "Звезда" по заказу Минпромторга России по федеральной целевой программе "Национальная технологическая база". Главные особенности новых линеек - высокие удельные характеристики мощности, низкий расход топлива, соответствие требованиям ЕС по выбросам вредных веществ в атмосферу. Одно из предприятий НПК "Звезда" - Уральский дизель-моторный завод - с 2014 года ведет совместную работу с БелАЗом по внедрению дизелей нового поколения. Новые двигатели не имеют аналогов в странах Евразийского экономического союза и позволят решить задачи импортозамещения в сфере дизелестроения для целого ряда отраслей, включая судостроение, железнодорожный транспорт, карьерную и добывающую технику, автономную электроэнергетику.

Для оптимизации стоимости проекта будет широко использоваться международная кооперация. В планах - большая программа по расширению модельного ряда промышленных дизельных двигателей, проведение всех этапов валидационных испытаний и эксплуатации в условиях горнодобывающих предприятий. Первый двигатель новой линейки уже установлен на карьерный самосвал БелАЗ-7531 для прохождения испытаний и опытно-промышленной эксплуатации.-0-