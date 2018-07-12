БелАЗ открыл на Урале центр технической поддержки

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "БелАЗ" - управляющая компания холдинга "БелАЗ-Холдинг" открыло на Урале современный центр технической поддержки, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства промышленности.

"В городе Березовский Свердловской области состоялось торжественное открытие Центра по ремонту и обслуживанию карьерной техники БелАЗ, построенного официальным представителем жодинского предприятия в Уральском регионе - компанией "БелТрансЛогистик", - сказали в пресс-службе.

В церемонии приняли участие министр промышленности Виталий Вовк, генеральный директор ОАО "БелАЗ" Петр Пархомчик, глава администрации города Березовский Евгений Писцов и топ-менеджер ООО "БелТрансЛогистик" Михаил Дубасов.

Центр общей площадью 3240 кв.м возведен с нулевого цикла в рекордные сроки. Закладка первого камня состоялась 12 июня 2017 года.

Центр соответствует международным стандартам: оснащен современным техническим оборудованием и складом оригинальных запасных частей. При возведении зданий использовались полнокомплектные быстровозводимые блоки из металлоконструкций, которые обеспечивают прочность, безопасность и удобство монтажа. Центр технической поддержки представляет собой комплекс крытых производственных и вспомогательных помещений для размещения зон текущего и капитального ремонта, а также складского хозяйства. Всем необходимым оборудованием и инструментом укомплектованы следующие производственные участки: участок испытания гидроаппаратуры, участок приемки готовой продукции, участок ремонта и испытания РМК, участок ремонта двигателей ЯМЗ и Cummins и другие. Более 50 высококвалифицированных специалистов будут осуществлять капитальный ремонт любой сложности узлов и агрегатов карьерных самосвалов грузоподъемностью 30-220 т.

Локация в городе Березовский для строительства центра выбрана неслучайно, его доступность обеспечена удобным съездом на ЕКАД, что гарантирует потребителям тяжелой техники БелАЗ быстрый доступ к качественной сервисной поддержке. С открытием новых месторождений в Уральском регионе это особенно актуально.

На торжественном мероприятии по открытию центра состоялось подписание первых официальных документов: сервисного контракта с ОАО "Святогор" и договора поставки карьерной техники БелАЗ с АО "Сафьяновская медь".-0-

Фото БелАЗ