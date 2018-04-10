БелАЗ планирует нарастить поставки техники в Украину на 16%

10 апреля, Киев /Корр. БЕЛТА/. ОАО "БелАЗ" - управляющая компания холдинга "БелАЗ-Холдинг" планирует в 2018 году нарастить поставки техники в Украину на 16%, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник коммерческого отдела по странам СНГ Анатолий Трамбицкий на полях выставки Made in Belarus.

"В прошлом году мы поставили на рынок Украины продукции более чем на $34 млн (плюс 6% к уровню 2016 года). В этом году у нас уже сформирован портфель заказов на самосвалы грузоподъемностью 130 т и 220 т. По итогам года планируем поставить техники на $40 млн, по сравнению с прошлым годом это рост в 16%", - пояснил он.

При этом Анатолий Трамбицкий обратил внимание, что техника БелАЗ меньшей грузоподъемности - 30 т, 45 т, 50 т - в Украине пока не так востребована. "Рассчитываю, что на этой выставке мы найдем партнеров именно в этом сегменте", - отметил он.

Сейчас на украинском рынке работает около 2 тыс. единиц техники жодинского предприятия (это около 85% всей карьерной техники). "Здесь у нас своя товаропроводящая сеть, свой дистрибьютор, несколько дилеров, три сервисных центра, которые обеспечивают весь спектр услуг. Важно ведь не только продать машину, но и обеспечить ее сервис", - подчеркнул представитель предприятия.

В целом по итогам 2018 года БелАЗ планирует нарастить экспорт своей продукции не менее чем на 12%.

Выставка Made in Belarus проходит с 10 по 14 апреля в киевском Международном выставочном центре. Участие в ней принимают более 50 белорусских компаний, которые демонстрируют разработки в сферах машиностроения и нефтехимии, транспорта и логистики, сельского хозяйства и продовольствия, легкой промышленности и туризма. Выставка сопровождается деловой программой, включающей отраслевые презентации белорусских предприятий. Ключевым мероприятием деловой программы стала конференция "Украина-Беларусь: перспективы сотрудничества". В мероприятии приняли участие представители государственных ведомств двух стран, а также Белорусской торгово-промышленной палаты и Торгово-промышленной палаты Украины.

Выставку Made in Belarus в Киеве организует БелТПП. Оператором выступает выставочное унитарное предприятие "Белинтерэкспо" БелТПП. Мероприятие проводится при поддержке посольства Беларуси в Украине, Торгово-промышленной палаты Украины, государственных органов и бизнес-ассоциаций двух стран.-0-