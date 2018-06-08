БелАЗ планирует выйти на рынки Чили и Аргентины

8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "БелАЗ" - управляющая компания холдинга "БелАЗ-Холдинг" планирует выйти на рынки Чили и Аргентины. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника коммерческого отдела по странам дальнего зарубежья предприятия Денис Яскевич сегодня во время презентации самосвала БелАЗ-75320 грузоподъемностью 290 т.
"В этом году планируется открыть новые рынки в Латинской Америке - в Чили и Аргентине. Есть мысли насчет Колумбии и Бразилии, но об этом можно будет говорить в 2019-2020 годах. В планах также серьезные шаги в Азиатском регионе, - рассказал Денис Яскевич. - Понимая важность латиноамериканского рынка, в прошлом году открыли там собственную компанию, которая занимается продвижением и реализацией техники. При этом рассматриваются разные варианты, включающие рассрочку и лизинг. Предлагается и заключение контрактов на аренду".
Денис Яскевич также рассказал о планах по увеличению производства техники: "Оценивать стоит производительность самосвалов грузоподъемностью от 90 т и до 450 т. В прошлом году выпустили более 600 самосвалов, в этом году планируем произвести 850. Для сравнения, в 2008-2009 годах производили 200-300 таких самосвалов в год".
Самосвал БелАЗ-75320 грузоподъемностью 290 т выпущен пока в единственном экземпляре. В настоящее время он проходит испытания. С началом производства этой машины предприятие имеет самую широкую в мире линейку самосвалов от 30 т до 450 т. Наибольший спрос отмечается на 130-тонники.
ОАО "БелАЗ" - управляющая компания холдинга "БелАЗ-Холдинг" - крупнейший мировой производитель карьерных самосвалов большой и особо большой грузоподъемности, а также другого тяжелого транспортного оборудования, применяемого в горнодобывающей и строительной отраслях. По результатам 2017 года БелАЗ занимает вторую строчку в рейтинге производителей карьерной техники по объемам реализации карьерных самосвалов большой грузоподъемности.-0-
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