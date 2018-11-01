БелАЗ поставит два беспилотных самосвала в Россию

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "БелАЗ" - управляющая компания холдинга "БелАЗ-Холдинг" отгрузит два беспилотных карьерных самосвала в адрес Сибирской угольной энергетической компании. Такая информация размещена на сайте белорусского предприятия, сообщает БЕЛТА.

Два роботизированных самосвала БелАЗ-7513R грузоподъемностью 130 т будут работать на Абаканском разрезе (Хакасия, Россия) в связке с роботизированным экскаватором производства "Уралмаш". Эти машины пока не могут быть встроены в обычный рабочий процесс, поэтому будет создан экспериментальный участок, чтобы оценить их эффективность.

"Запуск роботизированной техники в условиях реального карьера требует определенной подготовки. Для ее успешной работы под каждый карьер должна быть разработана соответствующая инфраструктура, совершенно иная система диспетчеризации и многое другое. Все это - шаги к "интеллектуальному карьеру", - говорится в сообщении.

БелАЗ впервые представил беспилотный карьерный самосвал в 2015 году. Его создание стало возможным благодаря сотрудничеству с АО "ВИСТ Групп" - международной компанией в области разработки и внедрения информационных технологий для горнодобывающей промышленности и металлургии.

К беспилотным самосвалам проявляют интерес также на Кольском полуострове, в Чили и Перу. Эта техника особенно подходит для работы в местах, не безопасных для человека.

ОАО "БелАЗ" - управляющая компания холдинга "БелАЗ-Холдинг" (Жодино) - крупнейший мировой производитель карьерных самосвалов большой и особо большой грузоподъемности, а также другого тяжелого транспортного оборудования, применяемого в горнодобывающей и строительной отраслях.-0-