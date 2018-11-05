БелАЗ поставит в Индонезию 12 самосвалов

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "БелАЗ" - управляющая компания холдинга "БелАЗ-Холдинг" в ноябре поставит в Индонезию 12 карьерных самосвалов грузоподъемностью 55 т, сообщили корреспонденту БЕЛТА в службе маркетинга предприятия.

Самосвалы БелАЗ-7555В будут отгружены в адрес компании PT Tritama Niaga Berjaya. Для нее это первое приобретение белорусских карьерных самосвалов. Машины задействуют на вывозе вскрышных пород в угольном карьере недалеко от города Лахат в провинции Южная Суматра.

Индонезийские партнеры посетили белорусский завод для предотгрузочной инспекции самосвалов. Были проведены технико-коммерческие переговоры по вопросам закупки техники. Они также провели тест-драйв 130-тонного самосвала и выразили заинтересованность в приобретении таких машин.

БелАЗ начал поставлять карьерные самосвалы в Индонезию в 2012 году. Сначала отгружались машины малой грузоподъемности - 45 и 55 т. В 2016 году была поставка уже 110-тонных белорусских самосвалов, а весной текущего года - 130-тонных. Интересы предприятия с 2011 года в этом регионе Юго-Восточной Азии представляет дилерская компания Belazia Pte.ltd. Всего в Индонезию было отгружено 66 единиц техники Белорусского автомобильного завода.

ОАО "БелАЗ" - управляющая компания холдинга "БелАЗ-Холдинг" (Жодино) - крупнейший мировой производитель карьерных самосвалов большой и особо большой грузоподъемности, а также другого тяжелого транспортного оборудования, применяемого в горнодобывающей и строительной отраслях.-0-