БелАЗ поставляет треть своей техники на угледобывающие предприятия

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "БелАЗ" - управляющая компания холдинга "БелАЗ-Холдинг" в январе-сентябре поставило 34% реализованной карьерной и дорожно-строительной техники на предприятия угольной промышленности. Такая информация размещена на сайте предприятия, сообщает БЕЛТА.

Самосвалы поставлялись в адрес угледобывающих компаний в России и странах дальнего зарубежья.

На долю аутсорсинговых компаний пришлось 16% поставленной в январе-сентябре техники. Для предприятий алмазо- и золотодобывающей промышленности отгружалось 15% реализованной техники, металлургической и железорудной промышленности - 14%, цветной металлургии - 13%, нерудной и строительной - 5%, химической - 3%.

БелАЗ в январе-сентябре экспортировал 95,7% произведенной продукции, техника поставлялась в 28 стран. Поставки в государства СНГ в денежном выражении увеличились более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

ОАО "БелАЗ" - управляющая компания холдинга "БелАЗ-Холдинг" (г. Жодино) - крупнейший мировой производитель карьерных самосвалов большой и особо большой грузоподъемности, а также другого тяжелого транспортного оборудования, применяемого в горнодобывающей и строительной отраслях.-0-