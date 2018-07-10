БелАЗ с российскими партнерами создаст роботизированный комплекс для работы в карьерах

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский автомобильный завод, "ВИСТ Групп" и "Регион-24" подписали трехстороннее соглашение о создании роботизированного комплекса. Подписание состоялось на международной промышленной выставке "Иннопром-2018" в российском Екатеринбурге, сообщили БЕЛТА в ОАО "БелАЗ" - управляющая компания холдинга "БелАЗ-Холдинг".

Специалисты БелАЗа активно работают над созданием новых моделей карьерной техники, отвечающей последним трендам мирового рынка. Один из проектов - создание транспортных средств, управляемых с помощью GPS. Создание роботизированного комплекса направлено на повышение производительности, улучшение условий эксплуатации, снижение затрат на эксплуатацию, отметили на предприятии.

Пилотный проект планируется реализовать уже в начале следующего года в одном из карьеров российской компании СУЭК в Хакасии: пятью карьерными самосвалами и одним погрузчиком будет управлять один оператор. "Расстояние от диспетчерского центра до добывающего карьера сегодня может быть любым: сотни, тысячи километров. Из любой точки земли можно управлять таким комплексом, сидя в комфортных условиях диспетчерского центра", - пояснили в ОАО "БелАЗ" - управляющая компания холдинга "БелАЗ-Холдинг".-0-