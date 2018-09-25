25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. БелАЗ совместно с канадской компанией разработает электросамосвал, сообщил сегодня журналистам генеральный директор белорусского предприятия Петр Пархомчик, передает корреспондент БЕЛТА.
"Подготовлен серьезный документ о разработке, создании электросамосвала совместно с канадской компанией. Мы по этому стартапу рассчитываем получить финансирование от канадского правительства. Уже есть потребитель - международная горнодобывающая компания ArcelorMittal", - сказал Петр Пархомчик.
Он также отметил, что проблема разработки такого самосвала заключается в том, что существующие аккумуляторные батареи позволяют самосвалу работать в течение трех-четырех часов после зарядки. "Нам надо, чтобы хотя бы восемь часов, потом самосвал подзарядился в течение 20-30 минут - и поехал дальше. Если мы эту задачу решим, то такая техника будет, - добавил гендиректор БелАЗа. - В российских карьерах используются в основном электрические экскаваторы. Наши конкуренты уже делают самосвалы, которые работают в шахтах под землей именно на аккумуляторных батареях".
ОАО "БелАЗ" - управляющая компания холдинга "БелАЗ-Холдинг" - это промышленное производство карьерного и специализированного транспорта с использованием инновационных технологий. За 70-летнюю историю предприятия выпущено более 500 различных модификаций карьерных самосвалов и машин специального назначения, собрано 146 тыс. единиц техники, география поставок насчитывает 78 стран.-0-
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