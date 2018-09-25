БелАЗ участвует в тендерах на поставку в Индию около 300 самосвалов

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. БелАЗ участвует в тендерах на поставку в Индию 300 самосвалов. Об этом сообщил сегодня журналистам генеральный директор белорусского предприятия Петр Пархомчик, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы сейчас участвуем в трех тендерах на поставку самосвалов разных классов грузоподъемности. Общее количество машин около 300 единиц. Ожидаем, что первый тендер по классу грузоподъемности 180 т до конца года должен быть объявлен. Все технические вопросы рассмотрены, документы приняты", - сказал Петр Пархомчик.

За свою 70-летнюю историю предприятие поставляло технику в 80 стран. Ежегодно поставки осуществляются в более чем 30 стран. "Есть рынки, которые мы традиционно удерживаем. Это Россия, Болгария, Польша, Чехия, - рассказал гендиректор БелАЗа. - Большой успех достигнут в Индонезии, куда три года назад поставили первые карьерные самосвалы грузоподъемностью 40 т. Сегодня там работают 40 наших 136-тонников. До конца года должны туда поставить еще около 40 единиц. Подписаны контракты".

ОАО "БелАЗ" - управляющая компания холдинга "БелАЗ-Холдинг" - промышленное производство карьерного и специализированного транспорта с использованием инновационных технологий. Предприятие выпустило более 500 различных модификаций карьерных самосвалов и машин специального назначения, собрано 146 тыс. единиц техники.-0-