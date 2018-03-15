БелАЗ в 2018 году планирует начать поставки самосвалов в Мексику

15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "БелАЗ" - управляющая компания холдинга "БелАЗ-Холдинг" в 2018 году планирует начать поставки самосвалов в Мексику, сообщили корреспонденту БЕЛТА на предприятии.

"На предприятии ведется настойчивая и кропотливая работа по созданию и развитию дистрибьюторской и сервисной структуры в Мексике. Так, с 11 по 13 марта состоялся визит генерального директора ОАО "БелАЗ" Петра Пархомчика в эту страну, в ходе которого проведен ряд успешных переговоров с мексиканскими потребителями, готовыми раскрыть свои "двери" для карьерных самосвалов БелАЗ грузоподъемностью от 30 т до 240 т уже в 2018 году", - пояснили специалисты предприятия.

"Совместно с компанией Belaz North America, отвечающей за рынок Северной Америки, определен местный партнер - группа компаний Mazon. В настоящий момент заканчивается регистрация локального представительства в Мексике, которое будет отвечать за продвижение и сервисное сопровождение поставляемой продукции БелАЗ. Запланированный объем инвестиций в развитие сервисной структуры на данном этапе составляет порядка $3 млн", - рассказали на БелАЗе.

Штаб-квартирой данной компании выбран город Эрмосильо, который является столицей штата Сонора, где наряду с автомобильной промышленностью и аэрокосмическим направлением ведется активная разработка крупных месторождений полезных ископаемых. Петр Пархомчик встретился с губернатором данного штата Клаудией Павлович. Гендиректор подтвердил готовность создавать новые рабочие места, проводить обучение и повышение квалификации местного персонала, который будет привлечен к работе с техникой БелАЗ в штате Сонора, равно как и на всей территории Мексики. Клаудия Павлович также заверила, что ОАО "БелАЗ" будет оказана максимальная поддержка со стороны руководства штата. Она выразила заинтересованность в посещении Беларуси, чтобы изучить возможные варианты сотрудничества в различных областях.

ОАО "БелАЗ" - управляющая компания холдинга "БелАЗ-Холдинг" - крупнейший мировой производитель карьерных самосвалов большой и особо большой грузоподъемности, а также другого тяжелого транспортного оборудования, применяемого в горнодобывающей и строительной отраслях. По результатам 2017 года БелАЗ занимает вторую строчку в рейтинге производителей карьерной техники по объемам реализации карьерных самосвалов большой грузоподъемности.-0-