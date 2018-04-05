БелАЗ в I квартале увеличил экспорт на 80%

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "БелАЗ" - управляющая компания холдинга "БелАЗ-Холдинг" в первом квартале увеличило экспорт на 80%, сообщили БЕЛТА на предприятии.

В январе-марте около 96% продукции реализовано на экспорт. Продукция предприятия была поставлена в 24 страны.

В топ-3 стран по объему поставки техники в натуральном выражении с начала года вошли Россия, Узбекистан и Казахстан. В Россию поставки увеличились на 61,8%, страны СНГ - в 4 раза. Из стран дальнего зарубежья техника поставлена в Индонезию, Польшу, Боснию и Герцеговину. Впервые техника под маркой БЕЛАЗ поставлена в Бангладеш.

Темп роста внешнеторгового сальдо за первый квартал 2018 года составил 254,9% к аналогичному периоду 2017-го.

Наибольший удельный вес в объеме отгрузки составляют карьерные самосвалы особо большой грузоподъемности (самосвалы грузоподъемностью 110-130 т составляют 42%). Далее идут классы грузоподъемности 220-240 т (20%) и 90 т- (12%).

За январь-март 2018 года темп роста объема производства в действующих ценах к соответствующему периоду прошлого года составил 190%, темп роста производства промпродукции в сопоставимых ценах - 161,6%.

ОАО "БелАЗ" - управляющая компания холдинга "БелАЗ-Холдинг" - крупнейший мировой производитель карьерных самосвалов большой и особо большой грузоподъемности, а также другого тяжелого транспортного оборудования, применяемого в горнодобывающей и строительной отраслях. По результатам 2017 года БелАЗ занимает вторую строчку в рейтинге производителей карьерной техники по объемам реализации карьерных самосвалов большой грузоподъемности.-0-