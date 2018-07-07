БелАЗ в I полугодии увеличил экспорт на 56,4%

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "БелАЗ" - управляющая компания холдинга "БелАЗ-Холдинг" в I полугодии увеличило экспорт на 56,4% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, сообщили БЕЛТА на предприятии.

В январе-июне 2018 года предприятие продолжало укреплять позиции на рынках ближнего и дальнего зарубежья, расширяя географию экспорта, наращивая объемы производства, совершенствуя качество и надежность техники. По оперативным данным, отгрузки готовой продукции за первое полугодие выросли на 55,9% к уровню соответствующего периода прошлого года, экспорт - на 56,4%. За данный период на экспорт отгружено продукции на сумму более $500 млн.

С начала года продукция под маркой БелАЗ была поставлена в 27 стран мира. В июне новым рынком для БелАЗа стали Филиппины, куда была поставлена партия самосвалов грузоподъемностью 55 т. Рост отгрузок в страны СНГ (без учета России) в январе-июне - почти в 3,5 раза, в Россию - на 43,8%.

Объем производства промышленной продукции в действующих ценах по отношению к аналогичному периоду прошлого года вырос на 77,7%.

ОАО "БелАЗ" - управляющая компания холдинга "БелАЗ-Холдинг" - крупнейший мировой производитель карьерных самосвалов большой и особо большой грузоподъемности, а также другого тяжелого транспортного оборудования, применяемого в горнодобывающей и строительной отраслях.-0-