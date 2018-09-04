БелАЗ в январе-августе увеличил экспорт на 46,1%

4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "БелАЗ" - управляющая компания холдинга "БелАЗ-Холдинг" в январе-августе увеличило экспорт на 46,1% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, сообщили БЕЛТА на предприятии.
С начала года продукция под маркой БелАЗ поставлялась в 28 стран мира. Основными рынками сбыта были Россия, Узбекистан, Казахстан, Украина, Сербия, Эстония, Польша, Болгария и Индонезия. Отгрузки в страны СНГ (без учета России) увеличились почти в 2,2 раза, в Россию - в 1,3 раза. Чаще всего отгружались карьерные самосвалы грузоподъемностью 110-130 т.
По оперативным данным, объем промышленного производства в действующих ценах по отношению к аналогичному периоду прошлого года вырос на 63,7%.
"Объемы производства и реализации продукции БелАЗа с каждым месяцем растут. Направляются инвестиции в приобретение современного высокопроизводительного оборудования, создаются новые рабочие места, работники получают достойную заработную плату", - резюмировали на предприятии.
ОАО "БелАЗ" - управляющая компания холдинга "БелАЗ-Холдинг" - крупнейший мировой производитель карьерных самосвалов большой и особо большой грузоподъемности, а также другого тяжелого транспортного оборудования, применяемого в горнодобывающей и строительной отраслях.-0-
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