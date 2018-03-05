БелАЗ в январе-феврале увеличил экспорт на 86,7%

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "БелАЗ" - управляющая компания холдинга "БелАЗ-Холдинг" в январе-феврале увеличило экспорт на 86,7%, сообщили БЕЛТА на предприятии.

Таких результатов в экспорте удалось достичь благодаря росту поставок в Россию на 65% (плюс 40 единиц техники), в страны СНГ в 3,5 раза (плюс 27 единиц техники).

В январе-феврале продукция предприятия, в том числе 174 единицы техники, поставлена в 19 стран. На экспорт реализовано около 97% промышленной продукции.

Показатель суммарной грузоподъемности проданных в январе-феврале карьерных самосвалов вырос в сравнении с аналогичным периодом прошлого года в 1,8 раза. Данное увеличение связано со значительным ростом поставок самосвалов большой грузоподъемности. При этом доля самосвалов особо большой грузоподъемности в общем объеме отгрузки техники достигла 76%.

ОАО "БелАЗ" - управляющая компания холдинга "БелАЗ-Холдинг" - крупнейший мировой производитель карьерных самосвалов большой и особо большой грузоподъемности, а также другого тяжелого транспортного оборудования, применяемого в горнодобывающей и строительной отраслях. По результатам 2017 года БелАЗ занимает вторую строчку в рейтинге производителей карьерной техники по объемам реализации карьерных самосвалов большой грузоподъемности.-0-