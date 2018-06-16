БелАЗ в январе-мае увеличил экспорт почти на 60%

16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "БелАЗ" - управляющая компания холдинга "БелАЗ-Холдинг" в январе-мае увеличило экспорт на 58,9% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, сообщили БЕЛТА на предприятии.

На экспорт в январе-мае было реализовано 96% продукции предприятия. Рост поставок в Россию вырос на 46,4%, в страны СНГ (без учета России) - в 3,3 раза. Ведущими потребителями белорусской карьерной техники среди стран СНГ стали Россия, Узбекистан, Казахстан и Украина. С начала года продукция предприятия была поставлена в 26 стран мира, в том числе в 18 стран дальнего зарубежья. Впервые была осуществлена поставка в Бангладеш.

"В мае было реализовано 116 единиц техники, что для предприятия за последние 3,5 года является рекордным показателем продаж в месяц, - рассказали на предприятии. - Лидерами продаж в январе-мае стали карьерные самосвалы грузоподъемностью 110-130 т (40% от общего объема поставок), 220-240 т (18%) и 45 т (11%). В 1,5 раза вырос показатель суммарной грузоподъемности карьерных самосвалов".

ОАО "БелАЗ" - управляющая компания холдинга "БелАЗ-Холдинг" - крупнейший мировой производитель карьерных самосвалов большой и особо большой грузоподъемности, а также другого тяжелого транспортного оборудования, применяемого в горнодобывающей и строительной отраслях. По результатам 2017 года БелАЗ занимает вторую строчку в рейтинге производителей карьерной техники по объемам реализации карьерных самосвалов большой грузоподъемности.-0-