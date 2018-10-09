БелАЗ в январе-сентябре увеличил экспорт на 42,6%

9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "БелАЗ" - управляющая компания холдинга "БелАЗ-Холдинг" в январе-сентябре увеличило экспорт на 42,6% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Такая информация размещена на сайте предприятия, сообщает БЕЛТА.

БелАЗ экспортировал 95,7% произведенной продукции, техника поставлялась в 28 стран. Поставки в государства СНГ в январе-сентябре в денежном выражении увеличились более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Завод уже превысил уровень 2017 года по реализации продукции в денежном выражении. В январе-сентябре отгружено техники на $803,1 млн, в 2017 году - на $794,7 млн. Чаще всего поставлялись карьерные самосвалы грузоподъемностью 110-130 т, 220-240 т, 45 т.

По предварительным данным, промышленное производство в действующих ценах к аналогичному периоду прошлого года выросло на 60,1%. "В нынешнем году на Белорусском автомобильном заводе планомерно работали над увеличением производства конкурентоспособной продукции, реализацией инновационных проектов, расширением линейки выпускаемой техники", - говорится в сообщении.

ОАО "БелАЗ" - управляющая компания холдинга "БелАЗ-Холдинг" - крупнейший мировой производитель карьерных самосвалов большой и особо большой грузоподъемности, а также другого тяжелого транспортного оборудования, применяемого в горнодобывающей и строительной отраслях.-0-