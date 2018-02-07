БелАЗ в январе увеличил объем производства почти вдвое

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "БелАЗ" - управляющая компания холдинга "БелАЗ-Холдинг" в январе увеличило объем производства почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, сообщили БЕЛТА на предприятии.

"В 2018 году БелАЗ продолжил уверенную тенденцию роста основных производственных и социально-экономических показателей. Согласно оперативным данным, в январе 2018 года темп роста объема производства промышленной продукции составил в фактических ценах 197%, темп роста в сопоставимых ценах -198,2% к аналогичному периоду 2017 года", - рассказали на предприятии. Темп роста экспорта продукции за январь составил 189%, внешнеторговое сальдо товаров - Br43,5 млн.

На БелАЗе подчеркнули, что предприятие постоянно обновляет и совершенствует свою продукцию, использует новое высокотехнологическое оборудование, применяет новые методы организации производства, повышает эксплуатационные характеристики техники, а также улучшает конструктивное выполнение. Так, в январе 2018 года удельный вес инновационной продукции в общем объеме отгрузки составил более 60%.

Карьерная техника в основном поставлялась в Россию, Узбекистан, Казахстан, Украину.-0-