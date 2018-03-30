БелАЗ выпускает карьерный самосвал грузоподъемностью 290 т

30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. БелАЗ выпускает карьерный самосвал нового класса грузоподъемности, сообщили БЕЛТА на предприятии.

"В экспериментальном цехе Белорусского автомобильного завода завершается сборка 290-тонного карьерного самосвала БелАЗ-75320, который расширяет линейку самосвалов большой грузоподъемности и дает дополнительные возможности при выборе техники, оптимально отвечающей конкретным условиям эксплуатации", - подчеркнули на предприятии.

Специалисты завода пояснили, что серьезные нагрузки, которые получает машина в процессе перевозок, компенсируются надежной рамой самосвала, выполненной с применением литых элементов в местах наибольших напряжений. Высокая надежность несущих элементов самосвала (рама, ведущий мост, передняя ось) обеспечивается современными конструкторскими решениями, подтвержденными расчетами на всех этапах проектирования, и заводскими испытаниями.

Новый самосвал оснащен двигателем компании Cummins мощностью 2 125 кВт (2 850 л.с.), который в совокупности с трансмиссией переменного тока нового поколения фирмы General Electric обеспечивает оптимальную тягу на уклонах в условиях эксплуатации. Подвеска самосвала пневмогидравлическая со встроенным гидравлическим амортизатором. В сочетании с зависимой системой направляющего аппарата обеспечивает высокую плавность хода, производительность, техническую скорость, устойчивость от бокового крена, долговечность узлов самосвала и комфортные условия для работы оператора.

Комфортность и безопасность труда водителя обеспечивают современная кабина, гидрообъемное рулевое управление, высокоэффективный электродинамический тормоз-замедлитель. Конструкция кабины и платформы соответствует требованиям систем безопасности ROPS и FOPS. Кабина оснащена полностью регулируемым сиденьем водителя, трехслойным ветровым стеклом, закаленными задними и боковыми стеклами, отопительно-кондиционерным блоком, который позволяет поддерживать оптимальную температуру в кабине, что создает комфортные условия для работы водителя зимой и летом, стеклоочистителями и стеклоомывателями ветрового стекла.

"Специалисты предприятия постоянно осуществляют поиск наиболее рациональных вариантов компоновочных решений, в том числе с учетом современных тенденций в дизайне. Они направлены на повышение рациональности формы, целостности композиции карьерного самосвала. С выпуском этого самосвала техника БелАЗ будет представлена во всех классах грузоподъемности мировой линейки карьерных самосвалов", - отметили на предприятии.

ОАО "БелАЗ" - управляющая компания холдинга "БелАЗ-Холдинг" - крупнейший мировой производитель карьерных самосвалов большой и особо большой грузоподъемности, а также другого тяжелого транспортного оборудования, применяемого в горнодобывающей и строительной отраслях. За 70-летнюю историю предприятия выпущено более 500 различных модификаций карьерных самосвалов и машин специального назначения, собрано 146 тыс. единиц техники, география поставок которых насчитывает 72 страны.-0-