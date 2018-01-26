БелАЗ выпустил новую модель 55-тонного карьерного самосвала

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "БелАЗ" выпустило новую модель 55-тонного карьерного самосвала. Такая информация размещена на сайте предприятия, сообщает БЕЛТА.

Новые решения позволяют улучшить коэффициент технической готовности самосвалов данного класса грузоподъемности. Современная автоматическая гидромеханическая передача (ГМП) планетарного типа производства БелАЗ с шестью ступенями переднего хода и одной ступенью заднего хода позволяет выбрать наиболее оптимальный тягово-скоростной режим движения самосвала, облегчает управление и обеспечивает безопасность движения. Система автоматического управления ГМП улучшает эксплуатационные характеристики машины, увеличивает ее ресурс и надежность за счет поддержания оптимальных рабочих режимов. В новой модели кабина повышенной комфортабельности и улучшенной обзорности с информационным жидкокристаллическим дисплеем на панели приборов, улучшенными обивочными и изоляционными материалами.

В базовую комплектацию самосвалов включены опции, которые улучшают эксплуатационные качества машины. Среди них система комбинированного пожаротушения с дистанционным включением, централизованная система смазки, система контроля давления в шинах, предпусковой подогреватель двигателя, система видеообзора, отопительно-кондиционерный блок, система контроля загрузки и топлива, устройство сигнализации приближения к высоковольтной линии.

"Первое шасси БелАЗ-7555H отгружено в адрес одной из крупнейших угледобывающих компаний Республики Хакасия. Данная модель предназначена для перевозки горной массы в сложных горнотехнических условиях глубоких карьеров, на открытых разработках месторождений полезных ископаемых по технологическим дорогам в различных климатических условиях, при температуре окружающего воздуха от 50 градусов ниже нуля до плюс 50. Учитывая пожелания и отзывы с мест эксплуатации, специалисты ОАО "БелАЗ" работают над усовершенствованием техники, для того чтобы сделать ее максимально эффективной, экономичной и надежной", - говорится в сообщении.

ОАО "БелАЗ" - управляющая компания холдинга "БелАЗ-Холдинг" - крупнейший мировой производитель карьерных самосвалов большой и особо большой грузоподъемности, а также другого тяжелого транспортного оборудования, применяемого в горнодобывающей и строительной отраслях. За 70-летнюю историю предприятия выпущено более 500 различных модификаций карьерных самосвалов и машин специального назначения, собрано 146 тыс. единиц техники, география поставок которых насчитывает 72 страны.-0-