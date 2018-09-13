13 сентября, Минск /Вера Сергеева - БЕЛТА/. СЗАО "БЕЛДЖИ" планирует до конца года увеличить производство до 1,4 тыс. автомобилей в месяц, сообщил в интервью БЕЛТА и.о. генерального директора предприятия Геннадий Свидерский.
В настоящее время за одну смену (8-часовой рабочий день) "БЕЛДЖИ" выпускает 50 машин, или 1 тыс. в месяц.
"С точки зрения продаж на данном этапе надо наращивать производство, потому что спрос превышает имеющиеся производственные возможности. До конца года планируем выйти на серийное производство 1,4 тыс. машин в месяц, для чего необходимо выпускать 70 авто в смену. Уже набрали дополнительное количество работников, обучаем их на современном оборудовании", - рассказал Геннадий Свидерский.
Он также подчеркнул, что производство высококачественной продукции важнее, чем стремление к большим объемам производства.
*** Полный текст интервью выйдет на ленте новостей и будет размещен на сайте БЕЛТА.-0-
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