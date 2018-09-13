13 сентября, Минск /Вера Сергеева - БЕЛТА/. СЗАО "БЕЛДЖИ" планирует к 2020 году расширить географию экспорта, сообщил в интервью БЕЛТА и.о. генерального директора предприятия Геннадий Свидерский.

С начала года завод выпустил 5 тыс. автомобилей, из которых 3 тыс. продано в России и 1,8 тыс. - в Беларуси.

"Мы нацелены на продажу автомобилей в странах Восточной Европы, ЕАЭС. Необходимо найти там свою нишу, дистрибьютеров. Сейчас начинаем маркетинговую работу, уже проведены переговоры с Молдовой, Казахстаном. Это довольно сложная задача, - отметил Геннадий Свидерский. - Так или иначе основные продажи будут по-прежнему приходиться на российский и внутренний рынки. Думаю, что к 2020 году треть выпускаемых автомобилей сможем выводить и на рынки других соседних стран - Украины, Литвы, Латвии".

В настоящее время в Минске работают два официальных дилерских автоцентра Geely и по одному в каждой области. До конца 2018 года в столице планируется открыть третий дилерский центр.

*** Полный текст интервью выйдет на ленте новостей и будет размещен на сайте БЕЛТА.-0-