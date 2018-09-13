"БЕЛДЖИ" выводит на рынок семейный кроссовер Geely Еmgrand X7

Первый белорусский автомобиль сошел с конвейера в 2017 году. Национальный проект стал объектом пристального внимания СМИ. Было место и скептицизму, ведь легковое автомобилестроение - новая для Беларуси отрасль. Однако за прошедший год на "БЕЛДЖИ" были разработаны и успешно прошли испытания новые модели автомобилей, наращиваются объемы производства и продаж. Есть планы и по расширению экспорта. О развитии предприятия в интервью БЕЛТА рассказал и.о. генерального директора СЗАО "БЕЛДЖИ" Геннадий Свидерский.

- Геннадий Брониславович, когда начнется серийное производство седана и нового кроссовера?

- Завод был запланирован на производство трех моделей. Первая - Geely Atlas (NL3) - была презентована в ноябре 2017 года и поставлена на серийное производство. В этом году завершили испытания еще двух моделей: кроссовера Geely Еmgrand X7 (NL4) и седана Geely Еmgrand 7 (FE3). Если Atlas - это классический кроссовер, скажем, для обеспеченных людей, то Еmgrand X7 в большей степени семейный автомобиль. Седан Еmgrand 7 более компактный, оптимальный для движения в городе, имеет более низкий расход топлива. С ценами на автомобили можно ознакомиться на сайте предприятия.

Новые модели уже известны нашим покупателям. В этом году предлагались ограниченные, предсерийные партии для изучения покупательского спроса, который, кстати, порадовал производителя. Кроссовер Еmgrand X7 официально выводим на белорусский рынок 14 сентября, а седан - к 7 ноября. Для этого необходимо завершить предпродажную подготовку дилерских центров. В России седаны появятся раньше, чем у нас, - 16 сентября. Официальные продажи новой модели кроссовера там стартуют с ноября.

Таким образом, в четвертом квартале планируем продавать все три модели.

- Модельный ряд расширен, логично ожидать роста производства. О чем говорят плановые расчеты?

- С начала года мы произвели 5 тыс. автомобилей, из которых 3 тыс. проданы в России и 1,8 тыс. в Беларуси. С точки зрения продаж на данном этапе надо наращивать производство, потому что спрос превышает имеющиеся производственные возможности.

В настоящее время за одну смену (8-часовой рабочий день) выпускаем 50 машин, или 1 тыс. в месяц. До конца года планируем выйти на серийное производство 1,4 тыс. машин в месяц, для чего необходимо выпускать 70 авто в смену. Уже набрали дополнительное количество работников, обучаем их на современном оборудовании для производства высококачественной продукции. И это важнее, чем стремление к большим объемам производства. Тем не менее уже сейчас на "БЕЛДЖИ" каждые 10 минут выпускается новый автомобиль.

- Простите за дилетантский вопрос, как это возможно, ведь только на окраску кузова наверняка требуется намного больше времени?

- Технология позволяет после сварочных работ делать суточные накопления. Окраска кузова действительно сложный и многоступенчатый процесс. Он включает фосфатирование, нанесение первого защитного слоя, для чего кузов полностью погружается в ванну с составом. Затем следует покрытие грунтовкой, краской и лаком. При таком уровне технологии кузова имеют большой запас стойкости при эксплуатации. Кузова Geely Atlas еще и оцинкованы, двух других моделей - нет.

- Достиг ли уровень локализации производства намеченных 50%?

- Мы вышли на уровень 50% локализации, и это благодаря тому, что рядом с "БЕЛДЖИ" появились новые заводы - по производству силовых агрегатов, радиаторов, сидений. "Белшина" поставляет шины. Аккумуляторы белорусского и российского производства. Из Китая получаем половину комплектующих, в том числе металлические заготовки, из которых затем свариваем кузова. Прорабатывается вопрос локализации других компонентов.

Конвейер настроен таким образом, что на одной и той же линии мы можем партиями выпускать все три модели. Предварительно проводится маркетинговое исследование, формируется портфель заказов, потом портфель закупки для российского и белорусского рынков.

- Есть ли планы по расширению географии экспорта и развитию дилерской сети?

- Мы нацелены на продажу автомобилей в странах Восточной Европы, ЕАЭС. Необходимо найти там свою нишу, дистрибьютеров. Сейчас начинаем маркетинговую работу, уже проведены переговоры с Молдовой, Казахстаном. Это довольно сложная задача. Так или иначе основные продажи будут по-прежнему приходиться на российский и внутренний рынки. Думаю, что к 2020 году треть выпускаемых автомобилей сможем выводить и на рынки других соседних стран - Украины, Литвы, Латвии. Товар хороший.

В настоящее время в Минске работают два официальных дилерских центра и по одному в каждой области. Планируем до конца этого года открыть еще один дилерский центр в столице.

- Насколько успешно реализуется программа льготного кредитования покупки автомобилей Geely? Напомните, пожалуйста, об условиях.

- Большая часть наших покупателей пользуется кредитами. Мы благодарны БПС-Сбербанку, Белагропромбанку, Беларусбанку, которые не только предоставляют хорошие условия кредитования, но и очень оперативно оформляют договоры. Условия следующие: кредит выдается на семь лет, при внесении предоплаты в размере 25% стоимости автомобиля на протяжении трех лет будет действовать льготный период с 1,9% годовых в белорусских рублях, в оставшиеся четыре года предусмотрена ставка рефинансирования Нацбанка. Если предоплата составляет 10%, льготный период кредитования действует два года.

- Легковое автомобилестроение - новая для Беларуси отрасль. Как организовано обучение работников завода?

- На заводе на каждом этапе производства есть зоны обучения. На специальном оборудовании будущие работники выполняют учебные задания, после чего сдают экзамен и при положительных результатах допускаются к работе.

От китайских партнеров мы получили программы обучения. Некоторые специальности в Беларуси просто отсутствовали, например, маляр по металлу или слесарь-сборщик на конвейере легковых автомобилей. Эти программы передали лицеям и колледжам в Жодино и Борисове, которые в свою очередь внесли изменения в свои учебные планы. Хочу выразить большую благодарность Министерству образования и этим учреждения образования. Фактически они поставляют нам большую часть работников. Мы с радостью предоставляем студентам места для практики.

Еще одна ветвь обучения - подготовка дилеров, чтобы презентация и обслуживание машин велись на высоком профессиональном уровне. Для этого есть отдельный учебный центр, специально оборудованные залы. Своя система обучения разработана и для поставщиков оборудования.

- Работают ли на "БЕЛДЖИ" китайские специалисты?

- Из 1 тыс. работников 22 специалиста китайской компании Geely, и это руководящее звено. У них есть необходимый опыт в легковом автомобилестроении. К слову, одна их наибольших сложностей в организации производственного процесса была связана с различиями в культурах двух стран. Китайские менеджеры, возможно, рассчитывали на немного другие исполнительские функции. Так, на китайских предприятиях работникам положено 10 дней отпуска в году и не более 5 дней оплачиваемого больничного. Пенсии по старости в этой стране просто нет. Если сменное задание не выполнено, то с конвейера никто не уйдет. У нас в стран уровень социальной защищенности граждан намного выше. Тем не менее заводчане понимают, что от каждого зависит общий результат, ведь работа организована по принципу конвейера.

- Планируется ли строительство жилья для работников завода?

- Прорабатывается вопрос выделения площадки, схемы финансирования строительства жилья. Думаю, что в сентябре-октябре подготовим предложения. Важно понимать, что нам нужно наращивать объемы производства, чтобы завод мог заработать прибыль, достаточную для финансирования строительства. А прибыль будет расти только при высоком покупательском спросе, поэтому качество ставим на первое место, оно должно быть мирового уровня. Мы будем работать над повышением ценности владения нашим продуктом.

- Вы прочите заводу успешное будущее?

- Я очень верю в это. Хочу провести параллель со шведской автомобильной компанией Volvo, владельцем которой является Geely. В Швеции, население которой сопоставимо с населением Беларуси, ежегодно покупают около 50 тыс. автомобилей Volvo. Белорусы покупают столько же автомобилей, но различных марок. Не исключено, что в долгой перспективе отечественные легковые автомобили станут такими же востребованными, как и Volvo у себя на родине. Конечно, для этого нужно пройти такой же путь в несколько десятков лет, как и шведская компания, постоянно совершенствуя качество.

Вера СЕРГЕЕВА,

БЕЛТА.-0-