"Белэксимгарант" заключит с Банком развития договоры добровольного страхования экспортных рисков

30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет Министров разрешил Белорусскому республиканскому унитарному предприятию экспортно-импортного страхования "Белэксимгарант" заключить с Банком развития Беларуси договоры добровольного страхования риска невозврата (непогашения) и (или) просрочки возврата экспортных кредитов. Соответствующее постановление Совета Министров от 25 января 2018 года №65 опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале , сообщает БЕЛТА.

Речь идет об экспортных кредитах, предоставленных Банком развития ЗАО "Торговый Дом БМЗ - Балтия" (Литва) в соответствии с кредитным договором от 22 ноября 2017 года и ООО "Торговый Дом БМЗ" (Россия) в соответствии с кредитным договором от 11 декабря 2017 года. Кредиты предоставлялись для предварительной оплаты и расчетов за продукцию (металлопрокат), реализованную ОАО "Белорусский металлургический завод - управляющая компания холдинга "Белорусская металлургическая компания".

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.-0-