14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Белэксимгарант" заключит с Банком развития договоры добровольного страхования экспортных рисков. Соответствующее постановление от 13 августа №593 принял Совет Министров, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт правительства.

Речь идет о страховании риска невозврата (непогашения) и (или) просрочки возврата (погашения) экспортного кредита, предоставленного Банком развития ЗАО "Торговый дом БМЗ - Балтия" (Литва).

Экспортный кредит предоставлен в соответствии с кредитным договором от 9 июля 2018 года для предварительной оплаты и расчетов за реализованную Белорусским металлургическим заводом (управляющая компания холдинга "Белорусская металлургическая компания") продукцию.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.-0-