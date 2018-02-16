"Белэнерго" активизирует автоматизацию учета электроэнергии бытовых потребителей

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. ГПО "Белэнерго" активизирует проведение автоматизации учета электроэнергии бытовых потребителей. Об этом сообщил на пресс-конференции заместитель генерального директора объединения Сергей Шебеко, передает корреспондента БЕЛТА.

Для автоматизации учета электрической энергии бытовых абонентов электронные счетчики объединяют в автоматизированную систему контроля и учета электроэнергии (АСКУЭ-быт). По состоянию на 1 января 2018 года, в Беларуси эксплуатируется 6 822 АСКУЭ-быт. В целом доля электронного учета электроэнергии в бытовом секторе составляет 37%. "Это существенно, мы постепенно увеличиваем долю таких приборов учета", - сказал Сергей Шебеко.

Модернизацию учета потребления электроэнергии он назвал одним из основных направлений работы объединения в 2018 году. "Помимо точности учета, важно создание условий для дистанционного взаимоотношения с потребителями. Мы можем через эту автоматизированную систему фиксировать объемы электропотребления, давать возможности потребителю контролировать объемы своего потребления. Можем выстраивать графики, это может быть интересным для потребителей. На такие средства учета ложатся все современные тарифные системы, которые мы постепенно развиваем. В этом тоже наша задача", - сказал Сергей Шебеко.

Для повышения качества предоставляемых населению услуг в РУП-облэнерго созданы и действуют 26 расчетно-сервисных центров. На сайтах энергоснабжающих организаций внедрен интернет-сервис "Личный кабинет", который позволяет бытовым абонентам использовать широкие возможности в работе с оперативными данными о лицевом счете, в том числе о поступивших платежах, информацией о потребленной электроэнергии, величине тарифов и т.д.

В настоящее время энергоснабжающие организации ГПО "Белэнерго" обслуживают 4,5 млн бытовых абонентов.-0-