"Белфармпром" и "Нативита" будут сотрудничать с японской компанией Chukan Butsu

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На полях белорусско-японского экономического форума в Осаке подписан ряд двусторонних документов о сотрудничестве в сфере здравоохранения и фармацевтики. Об этом БЕЛТА сообщили в посольстве Беларуси в Японии.

Соглашение о партнерстве заключили белорусское СООО "Нативита" и японская компания Chukan Butsu. С ней же подписал меморандум о сотрудничестве холдинг "Белфармпром".

Фото посольства Беларуси в Япони

Во время региональной части форума в Осаке более 100 японских бизнесменов ознакомились с возможностями индустриального парка "Великий камень" и японо-белорусской промышленной зоной под Могилевом, а также с экспортными предложениями белорусских предприятий.

Формат региональной встречи был использован для переговоров министра здравоохранения Беларуси Валерия Малашко и заместителя председателя Могилевского облисполкома Виктора Некрашевича с губернатором префектуры Осака, мэрами Осаки и Сироиси, ведущими японскими бизнес-ассоциациями.

Валерий Малашко ознакомился с деятельностью Медицинского университета Осаки и обсудил с руководством учебного заведения возможность сотрудничества с аналогичными белорусскими учреждениями.-0-