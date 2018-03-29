29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белгазпромбанк в 2018 году направит на благотворительность не менее Br1,5 млн. Об этом сообщил сегодня журналистам председатель правления ОАО "Белгазпромбанк" Виктор Бабарико, передает корреспондент БЕЛТА.

"В 2018 году планируется направить на благотворительность 3% от ожидаемой прибыли. Как предполагается, это порядка Br1,5 млн", - отметил Виктор Бабарико.

По его словам, основную часть средств планируется направить на поддержку детей, культуры и спорта.

Как стало известно по итогам общего собрания акционеров, ОАО "Белгазпромбанк" в 2017 году продемонстрировало максимальный прирост активов в банковской системе, увеличив показатель на 36,5%.

В настоящее время Белгазпромбанк занимает третье место по размеру активов, увеличив долю рынка с 5 до 6,7%. В абсолютном значении активы банка на 1 января 2018 года составляли Br4,303 млн. Основной финансовый показатель - прибыль - по итогу 2017 года превысил Br104 млн.-0-