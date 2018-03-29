29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белгазпромбанк в 2018 году направит на благотворительность не менее Br1,5 млн. Об этом сообщил сегодня журналистам председатель правления ОАО "Белгазпромбанк" Виктор Бабарико, передает корреспондент БЕЛТА.
"В 2018 году планируется направить на благотворительность 3% от ожидаемой прибыли. Как предполагается, это порядка Br1,5 млн", - отметил Виктор Бабарико.
По его словам, основную часть средств планируется направить на поддержку детей, культуры и спорта.
Как стало известно по итогам общего собрания акционеров, ОАО "Белгазпромбанк" в 2017 году продемонстрировало максимальный прирост активов в банковской системе, увеличив показатель на 36,5%.
В настоящее время Белгазпромбанк занимает третье место по размеру активов, увеличив долю рынка с 5 до 6,7%. В абсолютном значении активы банка на 1 января 2018 года составляли Br4,303 млн. Основной финансовый показатель - прибыль - по итогу 2017 года превысил Br104 млн.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4176 BYN
|2.405 BYN
|2.41 BYN
|USD
|1.9511 BYN
|1.954 BYN
|1.957 BYN
|RUB
|3.3895 BYN
|3.38 BYN
|3.393 BYN