23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бельгия может профинансировать проект создания в Беларуси пилотной фермы по разведению элитных пород крупного рогатого скота, свиней и домашней птицы. Этот вопрос обсуждался на встрече белорусского посла Александра Михневича с руководством Бельгийского агентства экспортного страхования "Делькредере", сообщили БЕЛТА в посольстве Беларуси в Бельгии.

"Основным вопросом встречи стала выработка механизмов финансирования совместных белорусско-бельгийских проектов при поддержке агентства. В частности, речь шла о поставках из Бельгии льноуборочной техники и организации в Беларуси при поддержке Университета города Льежа пилотной фермы, нацеленной на разведение элитных пород крупного рогатого скота, свиней и домашней птицы", - рассказали в пресс-службе.

Белорусскую сторону заверили в том, что агентство, с учетом обновленных рейтингов Беларуси, готово активно участвовать в таких проектах. Также был разъяснен порядок и условия возможного сотрудничества. Для обсуждения деталей посольство организует трехсторонние встречи с привлечением бельгийских предприятий, заинтересованных в таких проектах.

Кроме того, на встрече обсуждены итоги визита делегации "Делькредере" в Беларусь в июле и содержание обзора по Беларуси, подготовленного по результатам этого визита.-0-