"Белгоспищепром" и ЕБРР подписали меморандум по подготовке "Криницы" к приватизации

27 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подписан меморандум о взаимопонимании между правительством Беларуси и Европейским банком реконструкции и развития касательно предприватизационного содействия для ОАО "Криница" в 2018-2020 годах. Подписи под документом поставили председатель концерна "Белгоспищепром" Александр Забелло и глава представительства ЕБРР в Беларуси Александр Пивоварский, передает корреспондент БЕЛТА.

Согласно документу ЕБРР привлечет международных экспертов для реализации задач, направленных на рост прибыли за счет оптимизации затрат и совершенствования маркетинга. В частности, будет оказана поддержка в планах по реструктуризации "Криницы" для повышения конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности. Предусмотрено внедрение рациональных и прозрачных механизмов управления, международных стандартов качества и процедуры сертификации, применяемых в пивоваренном производстве. В дальнейшем ЕББР рассмотрит возможность поддержки "Криницы" в форме участия в акционерном капитале предприятия.

Александр Пивоварский пояснил, что ранее уже был проведен первый раунд технической помощи предприятию для определения основных направлений, по которым предстоит работать. "На нынешней стадии будет продолжаться работа с помощью консультантов, на следующей стадии будем обсуждать потенциальные финансовые проекты. Команда банкиров тоже будет более активно сотрудничать над тем, чтобы определиться, какая есть финансовая возможность для оказания помощи в развитии компании, - сказал он. - Меморандум предусматривает, что через полтора года государство рассмотрит возможности начала самой приватизации".

Александр Забелло отметил, что техническая помощь ЕБРР не является прямым финансированием в развитие предприятия. "Предусмотрена помощь в размере 60 тыс. евро на оплату услуг консультантов. Банк предоставит ведущих топ-менеджеров в этой сфере, которые могли бы дать рекомендации, каким образом следует улучшить производственные процессы, процессы реализации, найти тонкие технические места и таким образом минимизировать издержки. Будут также предоставлены рекомендации, каким образом продвигать продукты на рынке", - сказал председатель концерна.

Он подчеркнул, что техпомощь ЕБРР может рассматриваться и как посыл для потенциальных партнеров, инвесторов за пределами страны для демонстрации возможностей предприятия. "К мнению этого банка прислушиваются многие", - добавил Александр Забелло.

ОАО "Криница" - крупнейшее предприятие пивоваренной отрасли в Беларуси. С 1975 года "Криница" выпускает пиво, квас, безалкогольные напитки и пищевые концентраты. Пиво и квас компании экспортируются в 15 стран на четыре континента.-0-