"Белгоспищепром" пояснил разницу в стоимости белорусского и российского сахара

16 февраля, Слуцк /Корр. БЕЛТА/. Российские производители сахара находятся в более выгодных условиях в сравнении с белорусскими. Об этом Президенту Беларуси Александру Лукашенко сегодня доложил председатель концерна "Белгоспищепром" Александр Забелло, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства, посещая Слуцкий сахарорафинадный комбинат, поинтересовался, почему себестоимость белорусского сахара выше российского. Как пояснил председатель концерна "Белгоспищепром", этому есть несколько объяснений.

"В себестоимости продукции 65,9% занимает сырье - свекла. По результатам прошлого года цена свеклы в России составила от $27 до $37 за тонну - в зависимости от региона. У нас с учетом доставки - $43. В России сами хозяйства доставляют свеклу на заводы", - рассказал Александр Забелло.

Российские предприятия обладают еще одним преимуществом: цена газа для них существенно ниже, чем для белорусских предприятий. "Мы платим $275 за 1 тыс. кубометров, они - $80", - отметил представитель "Белгоспищепрома".

Кроме того, одно из крупнейших производств в России не платит НДС, что позволяет скинуть ему дополнительные 10%.

В условиях обострившейся конкуренции в соседней стране российский сахар хлынул в Беларусь и продается здесь по символическим ценам. "В связи с перепроизводством они не знают, куда его девать, и отдают тонну за рубль. В противном случае им надо будет платить за утилизацию", - резюмировал Александр Забелло.

Для увеличения продажи в условиях жесткой конкуренции в России белорусские предприятиях диверсифицировали рынки. Так, в 2017 году они поставляли сахар в 16 стран. Доля российского рынка снизилась на 23% и составляет сейчас 53,7%.

В прошлом году сахарные организации Беларуси экспортировали продукции на $208 млн (темп к 2016 году - 105,7%). Удельный вес поставок сахара за пределы стран ЕАЭС составляет 34,1%.-0-