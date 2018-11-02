"Белгоспищепром" стал лидером по наполнению в январе-сентябре республиканского бюджета

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Концерн "Белгоспищепром" по величине уплаченных в январе-сентябре налогов в республиканский бюджет занял первое место среди органов государственного управления и организаций, подчиненных правительству. Такая информация размещена на сайте концерна, сообщает БЕЛТА.

Организации "Белгоспищепрома" в январе-сентябре уплатили Br1 млрд 153,3 млн - практически на уровне итогов 2017 года (Br1 млрд 196 млн). Доля налоговых платежей концерна в общей сумме поступлений в бюджет республики составила 6,4%. Это на 0,7 процентного пункта больше по сравнению с январем-сентябрем прошлого года.

"Ежегодная динамика роста уплаченных налогов говорит об увеличении объемов производства и реализации продукции. Для повышения эффективности работы подведомственных организаций планомерно реализуются меры по снижению себестоимости выпускаемой продукции, обеспечению ее конкурентоспособности, прибыльной и эффективной работы", - говорится в сообщении.

В январе-сентябре объемы производства продукции масложировой отрасли увеличились на 14,5% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, консервной отрасли - на 8,6%, алкогольной - на 5,2%, кондитерской - на 2,5%.

Задолженность организаций концерна по кредитам и займам уменьшилась по сравнению с началом года более чем на Br37 млн.

Среднемесячная заработная плата в целом по концерну за январь-сентябрь составила Br975,4 с темпом роста 107,6% к аналогичному периоду 2017 года.-0-