11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Белгоспроект" планирует активнее выходить на международный рынок строительных услуг, сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель наблюдательного совета ОАО "Институт "Белгоспроект" Джан Мин перед началом встречи с коллективом предприятия.

"Сейчас у предприятия традиционный рынок, но мы хотим развивать новые технологии, особенно в "Великом камне" - у нас там очень много проектов. При этом мы будем работать не только в индустриальном парке, но и по всей Беларуси. Да и по всему миру тоже", - отметил Джан Мин и в качестве перспективных назвал рынки России, США, Китая.

Он пояснил, что работа "Белгоспроекта" будет вестись теперь на новой технологической платформе, благодаря которой и станет возможным более активный выход на международный рынок. Это также позволит организовать дистанционное взаимодействие специалистов. Часть сотрудников будет находиться в Беларуси, часть в Китае, но это будет одна команда. И заказчик тоже сможет через платформу следить за ходом работ. "У нас новые технологии, много талантливых специалистов. Мы поможем сотрудникам "Белгоспроекта" развиваться - продемонстрируем наши лучшие практики, будем работать вместе", - подчеркнул Джан Мин.

Заместитель министра архитектуры и строительства Дмитрий Семенкевич также отметил важность внедрения новой технологической платформы. "Ее задача в том числе увязать процесс производства строительных конструкций на наших предприятиях с тем проектным решением, которое выдает "Белгоспроект". Таким образом мы сократим не только время принятия решений, но и время поставки конструкций на производство. А это повлияет на стоимость объекта и сроки его реализации", - сказал он.

Замминистра обратил внимание на еще один важный момент: теперь "Белгоспроект" будет более детально прорабатывать вопросы авторского надзора.

Дмитрий Семенкевич рассказал, что в настоящее время предприятие находится в процессе реорганизации. "Сотрудников ждет повышение квалификации. Те из них, кто хочет работать, должны пройти переквалификацию, возможно, даже изучить язык. Обучение будет вестись в основном в Беларуси, но запланированы и выезды в Китай", - пояснил он.-0-